Mortal ataque armado contra carro en Paseo Colón deja pasajera de bus herida de gravedad

Un ataque armado registrado la tarde de este jueves en Paseo Colón, San José, dejó como saldo un hombre fallecido y dos mujeres heridas, entre ellas una pasajera de autobús.



Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de Torre Mercedes, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían disparado contra un vehículo en el que viajaban un hombre y una mujer. Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que a las 2:22 p.m. recibió el reporte de varias personas heridas por arma de fuego en el sector. A la llegada de las unidades de emergencia, los socorristas abordaron a un hombre adulto que viajaba dentro del automóvil, quien fue declarado sin signos vitales en el sitio.



"Otras dos personas resultaron afectadas. Se trata de una mujer que viajaba en el mismo vehículo del fallecido y otra mujer que se trasladaba en un autobús que pasaba por la zona al momento de la balacera", dijo la benemérita institución.

Ambas mujeres fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. Según se indicó, al parecer fueron atendidas inicialmente por una unidad privada.



Las circunstancias del ataque se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

