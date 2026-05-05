MOPT reabre paso por Ruta 32

Luego de permanecer cerrada durante la noche del lunes y la madrugada del martes, producto de la caída de material ocasionada por las lluvias en la zona, la Ruta 32, que comunica el Valle Central con Limón, fue reabierta.



Así lo anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la mañana de este martes.

“Se reabre el paso por la Ruta 32 a las 8:20 a. m.”, indicó la institución.

Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con prudencia y mantener la paciencia mientras se normaliza el flujo vehicular en este importante corredor vial.

