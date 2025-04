Monóxido de carbono: el letal gas hallado en habitación donde murió hijo de exYankee

El reciente fallecimiento de Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, ha puesto en el centro del debate los peligros del monóxido de carbono, un gas que puede causar la muerte en cuestión de minutos.

Según los reportes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se hallaron niveles importantes de esta sustancia en la habitación de un hotel en Manuel Antonio, Quepos, donde vacacionaba la familia Gardner; lugar, además, donde ocurrió el trágico suceso.



Miguel Araya Álvarez, coordinador del Programa de Investigaciones de Incendios del Cuerpo de Bomberos, explicó a Teletica.com los peligros de esta sustancia.

“Químicamente, no se puede ver, no se puede oler, pues tampoco percibirlo, lo que dificulta la identificación temprana de una fuga. Además, el efecto que genera en el cuerpo es que las personas se van quedando dormidas, de hecho, esa es la sensación que genera, pero sin darse cuenta, hasta que llega un punto en el que el oxígeno ya no es suficiente en el ambiente y ya las personas pueden fallecer”, dijo Álvarez.