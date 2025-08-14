Mónica Solano “tenía poco tiempo de conocer” a sospechoso de matarla en parque infantil

Mónica Solano Chávez y el sospechoso de asesinarla en un parque infantil de Cartago apenas estaban conociéndose, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial.

El cuerpo de la joven de 25 años fue hallado el pasado domingo 10 de agosto en el sector de Blanquillo, en Oreamuno.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el aparente fin de confundir a las autoridades, el sospechoso se presentó a interponer una denuncia, el martes anterior, por el supuesto robo de un maletín. Al momento de dar su declaración, dio otro nombre y apellidos a los investigadores, quienes ya contaban con prueba por los hechos cometidos en perjuicio de Solano y se le detuvo.

“No eran pareja ni amigos, tenían poco de conocerse”, confirmó la Policía Judicial a Teletica.com, tras una consulta sobre la relación entre ambos.

Mónica Solano, quien era madre de dos niñas, fue asesinada durante la noche del pasado sábado; sin embargo, su cuerpo fue encontrado al día siguiente con una herida de arma blanca en el estómago.

"El martes se hizo un allanamiento en la casa del sospechoso, en San Blas de Cartago, donde se realizó una inspección junto a la Unidad Canina y otros equipos del OIJ. En la revisión del sitio, el agente canino detectó rastros de sangre humana en prendas de vestir del hombre, por lo que se decomisaron para los respectivos análisis", indicó el Ministerio Público.

El sospechoso, quien es de apellido Solano, continúa bajo las órdenes del Ministerio Público, que está a la espera de la solicitud de medidas cautelares.

Además del homicidio de la mujer, también se le investiga por los delitos de robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito.