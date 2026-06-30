Misterioso caso en Orotina: falsos policías se llevan a conductor sin dejar rastro

Cinco sujetos vestidos con uniformes policiales falsos privaron de libertad al conductor de un camión que transitaba por el sector de Cuatro Esquinas de Orotina, en Alajuela.

El hecho ocurrió el pasado 24 de junio y, desde entonces, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desconoce el paradero tanto de la víctima como de los sospechosos.

De acuerdo con la Policía Judicial, el uso de uniformes policiales falsificados por parte de grupos criminales se ha vuelto más frecuente en los últimos meses.

El caso salió a la luz luego de que un vecino llamara al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre la presencia de varios hombres vestidos como policías, quienes descendieron de un vehículo tipo pickup de color blanco (ver video adjunto).

Posteriormente, los sospechosos rodearon el camión de la víctima, de placa C-160887. Mientras uno de ellos la amenazaba con un arma de fuego, los otros obligaron al conductor a bajar del vehículo y a subir al automóvil en el que se movilizaban.

Tras la privación de libertad, los sujetos huyeron del sitio a bordo del pickup blanco y del camión de la víctima.

El OIJ de Orotina solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos, así como para obtener información que permita ubicar al conductor del camión, ya que, siete días después de los hechos, su paradero continúa siendo desconocido.

Si usted reconoce a alguno de los sospechosos o cuenta con información relacionada con este caso, puede comunicarse de forma confidencial con la línea del OIJ al 800-8000-645.