Misteriosa muerte de bebé en Tarrazú termina con padres detenidos

Una menor de tan solo 1 año de edad falleció tras ser llevada de emergencia a un centro médico en la Zona de los Santos, hecho que terminó en la detención de sus padres por parte de las autoridades.



El suceso se registró este jueves en la clínica de San Marcos de Tarrazú, donde agentes judiciales recibieron el reporte a eso de las 12:30 p. m.

"La menor, de nacionalidad panameña, fue trasladada al centro médico por sus padres debido a que presentaba un sarpullido. Sin embargo, minutos después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento", dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras el deceso, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte.



De inmediato, las autoridades detuvieron de los padres de la menor, ambos de nacionalidad panameña: un hombre de apellido Abreco, de 28 años, y una mujer de apellido Santos, de 25 años, quienes figuran como sospechosos del delito de abuso de patria potestad.



El caso permanece bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la menor.





