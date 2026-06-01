Misterio en Colombia: Comerciante costarricense viajó a Bogotá y desapareció

El comerciante costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 29 de mayo, luego de que mantuviera una última comunicación con su pareja sentimental mientras se encontraba en la ciudad de Bogotá, Colombia.



De acuerdo con la información suministrada, Calderón se encontraba hospedado en un hotel ubicado en la localidad de Santa Fe, en la capital colombiana, desde donde llamó a su novia para indicarle que saldría a comer a unas pizzerías cercanas, lugares que, según comentó, ya había visitado en ocasiones anteriores.



Tras esa llamada, no se volvió a tener noticia sobre su paradero.



Calderón había viajado a Colombia con el objetivo de comprar productos para su posterior comercialización en Costa Rica. Ante la desaparición, sus hermanos se desplazaron este domingo hacia territorio colombiano para intentar obtener datos sobre su ubicación.

Publicación de la Policía Nacional de Colombia.

El tico tiene una estatura de 1,72 metros, contextura ancha, tez trigueña, ojos café claros y cabello negro con canas. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro y suéter con gorro del mismo color.

Según la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional de Colombia, la desaparición ocurrió aproximadamente a las 7:40 p. m., momento en el que el hombre se encontraba en su hospedaje en Santa Fe y sostuvo la última comunicación con su pareja, tras indicar que saldría a cenar.

Este lunes por la tarde, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que familiares de Calderón se presentaron en la oficina regional de Heredia, donde también interpusieron una denuncia formal por desaparición.

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