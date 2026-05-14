Ministro sobre asesinato de policía: “Grupos criminales cruzaron una línea que no debieron”

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, afirmó este jueves que los grupos criminales “cruzaron una línea que no debieron” con el asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, ocurrido luego de un ataque armado en Batán de Limón.



Seguridad Pública confirmó el fallecimiento del oficial, de 28 años, quien resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque registrado la tarde del miércoles frente a una licorera de la zona. Otro oficial recibió impactos en su chaleco antibalas.

Tras los hechos, Rosales fue trasladado vía aérea hasta San José, donde ingresó al Hospital Calderón Guardia en condición crítica y falleció horas después.

“Este ministerio se encuentra muy dolido por la situación que se dio el día de ayer miércoles. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Gerson Rosales Cascante, un joven de 28 años con ocho años de servicio en la institución y que precisamente por ese liderazgo había integrado uno de los cuerpos de reacción para enfrentar la criminalidad”, declaró Campos.

Gerson Rosales, oficial que murió en ataque armado.

El jerarca señaló que desde el Gobierno de la República existe respaldo a los cuerpos policiales y aseguró que se mantendrán las acciones contra la criminalidad organizada.

“Yo le quiero hoy decir a los grupos de crimen organizado: ayer cruzaron una línea que no debieron cruzar, los cuerpos policiales hoy están unidos y los vamos a enfrentar con todo el peso que la ley nos dé. No vamos a tolerar más hechos donde resulten afectados compañeros de los cuerpos policiales”, manifestó Campos.

El jerarca indicó además que, previo al ataque, ya se había instaurado una comisión de crisis liderada por los viceministros de unidades especiales y regulares, junto con la Dirección General de la Fuerza Pública, para coordinar acciones operativas.



El ministro también agradeció el apoyo brindado por el Hospital de Limón, el Hospital México, el Hospital Calderón Guardia, así como por la Policía de Tránsito, unidades especiales, Bomberos y Cruz Roja durante el traslado y atención del oficial herido.

“Costa Rica necesita vivir en paz y desde el Gobierno de la República se van a dar todos los recursos para ir contra esta gente que desde hace tiempo viene haciéndole daño al país”, añadió Campos.

Rosales Cascante laboraba para el Ministerio de Seguridad Pública desde octubre de 2017 y fungía como agente conductor. Durante su carrera trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, así como en las delegaciones de Talamanca y Batán.



Según indicó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque contra los policías estaría relacionado con decomisos de droga efectuados a una estructura criminal liderada por alias “Tan”, grupo que opera en la zona.

