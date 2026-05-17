Ministro de Justicia: Sospechosos por homicidio de policía irán a celdas de máxima seguridad

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó que giró instrucciones inmediatas a las autoridades de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para que los sospechosos vinculados con el homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante sean ubicados en celdas de máxima seguridad, luego de que un juzgado ordenara prisión preventiva en su contra.

“Ante la noticia de que han ordenado prisión preventiva contra los sujetos vinculados con el cobarde homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante, he dado instrucciones inmediatas a las autoridades de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria para que sean ubicados en celdas de máxima seguridad”, indicó Aguilar.

El jerarca agregó que desde el Ministerio de Justicia y Paz se mantendrá una política de “firmeza y cero tolerancia” contra quienes atenten contra cuerpos policiales y ciudadanos.



La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó la noche de este sábado que el Juzgado Penal de Limón impuso seis meses de prisión preventiva a tres hombres sospechosos de participar en el asesinato del oficial en Batán de Matina, en Limón.



Los imputados son investigados por los presuntos delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas.

“Nos confirma el Juzgado Penal de Limón que se dictó seis meses de prisión preventiva a las tres personas que figuran como imputados en el homicidio del oficial de Fuerza Pública”, señaló la institución judicial.

La resolución fue emitida de forma oral durante una audiencia que inició a las 7:05 p. m. de este sábado y concluyó minutos después de las 8 p. m.



Gerson Rosales Cascante, de 28 años, falleció el pasado miércoles tras un ataque armado mientras realizaba labores de patrullaje en la localidad de Carrandi, en Batán de Matina. Otro oficial que lo acompañaba resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.



De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos serían integrantes de la banda criminal liderada por el alias “Tan”, señalada por presuntamente controlar actividades relacionadas con la venta de drogas en la zona.



El ministro de Seguridad, Gerald Campos, manifestó este domingo que se sienten contentos al saber que el Poder Judicial les impuesto 6 meses de prisión preventiva a cada uno de los sospechosos.