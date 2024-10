Minero sobreviviente a terraplén donde murió hermano: “Estoy vivo de milagro”

El minero de 31 años que sobrevivió a un terraplén estaba extrayendo oro de la montaña junto a su hermano cuando les cayó encima el deslizamiento (ver video adjunto de Telenoticias).



“Sonó un estruendo donde se cayó una parte abajo, nos quedamos viendo, ahí fue cuando se nos empezó a hundir la calle, cuando nosotros pasamos, mi hermano me dijo que corriera, yo venía adelante, él venía atrás, pero se acabó el camino y comenzamos a subir la ladera, pero la avalancha venía de arriba, cuando yo le perdí la vista a él, yo volví a ver y no lo vi, se lo había llevado la avalancha”, relató José Picado, sobreviviente a terraplén.

Picado iba todos los días a extraer oro junto a su hermano y su mamá en el túnel conocido como “El Garrobo”, en las Juntas de Abangares, donde ocurrió la tragedia.

“Yo estaba sentado en una silla, cuando me llamó una sobrina, llegó y me dio la noticia, se me puso el corazón fatal, ‘sus hijos quedaron enterrados’, me puse a llorar amargamente”, contó José Picado, papá de mineros.

Las autoridades califican el rescate del primer minero como “un milagro”, Picado ahora rechaza volver al lugar a extraer oro.

“Yo caí en un palo y quedé sentado un rato, me pasaba la tierra y me hice un puño, tierra, piernas, polvo, tengo toda la espalda golpeada que no aguanto, en un tiro paró un toquecito, entonces me agarré del palo y comencé a ver si veía señales de mi hermano, pero nada”, acotó el sobreviviente.

Los restos de su hermano fueron extraídos este lunes, pasada la 1 de la tarde.

Los vecinos piden ayuda al Gobierno para un pueblo que considera abandonado por las autoridades. Aseguran que no tienen más remedio que arriesgar sus vidas y adentrarse en las montañas en búsqueda de oro, pues dicen, no hay otra fuente de empleo.