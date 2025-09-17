Miles de pollos caen a río tras vuelco de camión en Pérez Zeledón

Miles de pollos cayeron a un río luego de que volcara el camión que los transportaba en Pérez Zeledón.



El accidente ocurrió este miércoles a las 7:53 a. m., camino al Roble, cerca de la escuela de la localidad del mismo nombre.



Según testigos en el lugar, el vehículo pesado transportaba al menos 2.500 animales. Se dirigían hacia una planta de procesamiento de la zona.



Por razones que aún se desconocen, el camión se salió de la vía y terminó precipitándose al río.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, el conductor del automotor, un joven de 24 años, salió ileso y no quiso ser trasladado a un centro médico.



El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja atendieron la emergencia.

