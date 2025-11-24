Miles de litros de aceite y material inflamable impulsaron la expansión de incendio en Desamparados

La presencia de mil estañones con aceite y una amplia variedad de materiales inflamables fue determinante en la rápida propagación del incendio registrado la mañana del domingo en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.

Según Luis Fernando Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, después de casi siete horas de trabajo continuo se logró detener el avance del fuego.

"Las labores se concentraron posteriormente en la extinción de la bodega donde estaban almacenados los mil estañones de aceite, así como en una segunda estructura dedicada al almacenamiento de productos farmacéuticos. Estos dos sectores fueron los últimos en ser controlados entre la noche del domingo y la madrugada y mañana del lunes", señaló Salas.

Salas confirmó que en el lugar había una gran cantidad de llantas, motocicletas, vehículos y productos farmacéuticos, además del aceite almacenado, condiciones que favorecieron la magnitud y el comportamiento del incendio.



La emergencia ocurrió en la zona franca Las Brisas, donde varias bodegas resultaron afectadas. Las estimaciones iniciales señalan una afectación de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, mientras se trabajó simultáneamente en la defensa de alrededor de 25 mil metros cuadrados adicionales de estructuras colindantes.

Una de las empresas afectadas fue Grupo Q, la cual señaló, mediante un comunicado de prensa, que "la empresa se encuentra recopilando información en coordinación con la administración del parque y las instituciones competentes".

"Por respeto a los procesos técnicos y a las investigaciones oficiales, no se ampliarán detalles en este momento.

"Grupo Q agradece al Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como a todas las autoridades costarricenses por su acompañamiento y pronto actuar en esta situación", indicó la empresa.

En la atención del incidente participaron tres unidades y ocho cruzrojistas de la Cruz Roja Costarricense, así como 40 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. También se sumaron Emergencias Médicas, Emergencia Vital y más de 100 bomberos entre voluntarios, asalariados, médicos, paramédicos y personal especializado en Rescate y Materiales Peligrosos de 14 estaciones.

Desde las 11:22 a.m. del domingo, todos estos equipos trabajaron de manera coordinada en el control del que ya se clasifica como el incendio más grande de 2025 en el país. Durante la mañana de este lunes, los trabajos continuaron en el lugar para garantizar la extinción completa del siniestro.



Hasta el momento se desconoce el origen del incendio.