¡Milagro en Golfito! Mujer desaparecida durante 15 días en montaña es rescatada con vida

Después de 15 días de intensa búsqueda, equipos de emergencia localizaron con vida a Neiby Marchena, una mujer que había desaparecido en la montaña de Golfito, Puntarenas, desde el pasado 1 de octubre.

Marchena fue encontrada en un punto remoto cerca de una catarata por su propia hermana, quien alertó a las patrullas que recorrían la zona. Las imágenes captadas por el paramédico Ricardo Hernández muestran el lugar exacto donde fue ubicada.

La mujer fue trasladada en camilla por cuerpos de emergencia hasta el Hospital de Golfito, donde será valorada por especialistas. Según información oficial, Marchena posee una condición médica que la llevó a internarse en la montaña.

En la operación de búsqueda participaron la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Policía de Fronteras, baqueanos, paramédicos y familiares, quienes no cesaron en sus esfuerzos hasta lograr el rescate.

Este caso ha sido calificado como un verdadero milagro por los equipos de rescate, dada la complejidad del terreno y el tiempo transcurrido desde su desaparición.