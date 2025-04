Mil privados de libertad se unieron a huelga de hambre, según Policía Penitenciaria

Privados de libertad de La Reforma, en Alajuela, se sumaron este lunes a la huelga de hambre que se desarrolla en otros seis centros penitenciarios del país, en protesta por las nuevas restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz.



Édgar, un privado de libertad cuya identidad real se mantiene en reserva por seguridad, relató a Teletica.com la difícil situación que viven dentro del centro penal.

"La población como tal está en contra con todo esto que nos está pasando y hasta la Policía Penitenciaria está preocupada; ellos no apoyan, pero tampoco dicen nada porque se pueden ver sancionados o despedidos”, dijo.

Uno de los principales reclamos de los privados de libertad es la falta de aviso sobre los traslados a máxima seguridad.

“A nosotros no nos avisaron que nos iban a trasladar a máxima seguridad, nada más llegaron a decirnos: ‘Recojan sus cosas y vámonos’. Si preguntamos mucho, vamos garroteados y jale.

"Yo estuve 19 años aquí en mediana cerrada, pero me pasaron a la cárcel de Terrazas cuando la abrieron, ahí estuve tres años, pero la semana pasada me pasaron de nuevo aquí a mediana cerrada por estos tipos de cambios que están haciendo y no se nos avisó nada”, comentó.