Miembro de “Los Lara” y mujer inocente fueron víctimas de sicarios en San Francisco de Dos Ríos

Dos personas fueron atacadas por sicarios en San Francisco de Dos Ríos, San José, dejando como saldo la muerte de un hombre y heridas graves a una mujer inocente, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Los hechos ocurrieron a las 10:50 p. m. de este miércoles, cuando los ofendidos se trasladaban como pasajeros en un vehículo que opera para una plataforma digital de servicio de transporte.

Según la Policía Judicial, una motocicleta se acercó al carro y los atacó a disparos en múltiples ocasiones.



El hombre, de apellido Salas, de 22 años, identificado como integrante de la banda conocida como “Los Lara”, falleció en el lugar debido a varios impactos de bala en el tórax. Mientras que la mujer, de 20 años, resultó herida con tres disparos en el abdomen y fue trasladada en estado grave a un centro médico.



El OIJ mantiene la investigación abierta para esclarecer el móvil del ataque y las circunstancias que rodearon este suceso.

