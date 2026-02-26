Michael Soto sobre matrimonio sospechoso de planear asesinarlo: “Una llamada confidencial alertó”

“Una llamada confidencial alertó” sobre una presunta amenaza en su contra cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública, afirmó el actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.



El jerarca señaló que este jueves se realizaron tres allanamientos en diferentes lugares del país para detener a los sospechosos, que además son investigados por lavado de dinero.

“Esta es una investigación que duró un tiempo importante: se logró establecer que varias personas legitimaron a lo largo del tiempo, aproximadamente, mil millones de colones.

“En este caso en particular, se está deteniendo a un masculino de apellido Cambronero y hay pendiente de detener a una femenina de apellido Guevara”, señaló Soto.

Asimismo, indicó que dentro de esta investigación se logró decomisar un vehículo de alta gama, así como joyas, dinero en efectivo, un arma de fuego y se están anotando seis propiedades de alto perfil, ubicadas en Alajuela, Santa Ana, Escazú y Desamparados, principalmente en condominios.

“Esto es un tema que hemos venido desarrollando con mucho ahínco en los últimos meses, la legitimación de capitales, porque sabemos que el país está teniendo esta problemática y hemos direccionado recursos hacia esa línea.

“En el 2021, en nuestra plataforma, nuestra línea telefónica de información confidencial conocida como CICO, en la línea 800 8000 645, se había recibido una información donde se hablaba de una amenaza hacia mi persona mientras fungía como ministro de Seguridad y se mencionan cinco nombres, dentro de los cuales está la persona detenida hoy como sospechosa”, comentó Soto.

También añadió que “en el momento se llevó a cabo una investigación y no se pudo corroborar o establecer con certeza el tema de la amenaza. Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba”.

“Los compañeros de legitimación de capitales tomaron esa información confidencial de 2021 y la incluyeron dentro del informe y por eso es que se genera nuevamente esta situación.

“Igual, tomamos las medidas correspondientes de seguridad y continuamos con la investigación para establecer algún nivel de certeza de participación o no de esta persona o de las otras personas que se mencionan como sospechosos”, agregó Soto.

El OIJ, junto con la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, dirigen las diligencias de la causa denominada “Herencia”. Estas tienen como objetivo la detención de un matrimonio de apellidos Cambronero Arauz y Guevara Arguedas, quienes figuran como sospechosos de, presuntamente, ocultar y encubrir bienes provenientes del narcotráfico.



De acuerdo con la investigación, tras el homicidio en julio de 2021 de un hombre conocido con el alias “Chino Sandi”, la organización habría planificado otros dos asesinatos: el de un hombre apodado “Jake”, dueño de un bar en San José, y el del entonces ministro de Seguridad Pública.



Hasta el momento, hay una persona detenida y el caso continúa en investigación.