Michael Soto: “Él (Celso) se veía bastante afectado”

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se refirió a las condiciones en las que observó al exmagistrado Celso Gamboa durante su traslado este viernes al avión que lo llevará hacia los Estados Unidos.



Según detalló Soto, no hubo intercambio de palabras entre ambos: “Él (Celso) se veía bastante afectado. No intercambiamos palabras, ambos se veían bastante afectados y más en el tramo final de ingresar al avión; me imagino que ninguno de los dos quería hablar”, manifestó.



El jerarca añadió que tanto Gamboa como Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata" permanecieron en actitud tranquila durante el procedimiento.

“Ellos estuvieron sentados tranquilos, me parece que la afectación de ambos fue cuando entraron al avión y se veían cabizbajos”, indicó. Asimismo, señaló que portaban objetos personales en un equipaje reducido: “Los dos iban juntos, llevaban objetos personales, me imagino que vestimenta y algo más, pero la maleta era muy pequeña”.



En relación con el operativo, Soto explicó que se implementó una estrategia con distintos puntos de control hacia el aeropuerto.

“Para este operativo definimos una estrategia que tenía varios puntos hacia el aeropuerto; el plan teníamos tres posibilidades. Tomamos la decisión de poner el grupo táctico del SERT para no ser muy obvios en caso de la seguridad; se manejó bastante bien y positivo”, afirmó Soto.

El funcionario detalló que en el despliegue participaron cerca de 50 oficiales, encargados del traslado y del perímetro en el aeropuerto. También destacó la coordinación con otras instancias: “También nos colaboró PCD con el perímetro, vigilancia aérea, y fue un trabajo bastante coordinado”.



“Estamos marcando un día histórico en el derecho penal costarricense y desde el punto de vista policial; tuvimos que esperar nueve meses para materializarlo. Iba a venir una metralla de artilugios jurídicos para tratar de entorpecer el proceso”, comentó Soto.

Asimismo, indicó que se retomarán coordinaciones internacionales. “Vamos a volver las reuniones con DEA para empezar casos nuevos y retomar unos casos que ellos tienen y otros que tenemos”, señaló, al tiempo que consideró que el procedimiento envía un mensaje a estructuras criminales: “Esto es un mensaje para los delincuentes que están operando en el país tanto nacionales como internacionales”.



Finalmente, reiteró que no sostuvo contacto directo con el exmagistrado durante el traslado. “Lo observé, no intercambiamos ninguna palabra”, concluyó.



El exmagistrado Gamboa fue trasladado este viernes a los Estados Unidos, en un hecho inédito en la historia judicial del país.

A las 8:33 a. m., dio sus últimos pasos en suelo costarricense en una de las pistas de Base Dos, del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde abordó un avión de la DEA que lo llevará a territorio norteamericano, convirtiéndose en el primer costarricense extraditado a ese país por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.

