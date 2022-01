“Mi viejo tiene Alzheimer, andaba de paseo en la playa y desapareció en minutos”

Diego Vargas y su familia están muy angustiados y a la vez preocupados porque su papá desapareció desde hace seis días y aún desconocen su paradero.



Según contó a Teletica.com, al "viejo", como le dice su familia de cariño, lo vieron por última vez el pasado viernes 7 de enero en Paraíso de Santa Cruz, Guanacaste.

José Fernando Vargas tiene 70 años, padece de Alzheimer, hipertensión y diabetes.

Su hijo asegura que él no es de salir mucho y que prefiere estar en la casa, pero en esta ocasión la familia oriunda de Orotina decidió irse de paseo a Guanacaste el jueves anterior.

“Las hermanas me mandaron fotos donde estaba el viejo feliz en la playa, en la noche lo llamé para saber si estaba bien y lo escuché muy contento así que me quedé tranquilo, luego en la mañana siguiente (viernes) mi tía me dijo que desde temprano se puso a regar las plantas, luego me contó que ella entró a la casa a recoger cosas para irse a la playa y, cuando salió, él ya no estaba”, indicó el hijo del desaparecido.