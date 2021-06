“Mi sobrina se fue de la casa llorando y ahora no sabemos dónde está”

Jazmín Vargas busca desesperadamente a su sobrina de 15 años, quien salió de la casa llorando y desde ese momento se desconoce dónde está.



La menor se llama Génesis Paola Vargas Delgado. Según su tía, ella tomó un bus a las 9 a. m. para trasladarse de Cacao hacia el centro de Alajuela; pero desapareció tras bajarse en la terminal.

A la hora de su desaparición, Génesis vestía una blusa color fucsia, pantalón corto negro y tenis fucsia; tiene el pelo corto, es de piel blanca y ojos café.

Toda la familia de la menor está preocupada porque Génesis podría tener hambre, estar sola y perdida.

Su abuelita, Mercedes Alvarado, también conversó con Teletica.com y entre lágrimas pidió ayuda para localizarla cuanto antes.

“Yo me estoy muriendo porque no sé dónde está, padezco de epilepsia y ya no puedo con esto, es mi primera nieta, así que les suplico me ayuden a encontrarla”, relató la abuela.