“Mi papá es taxista, va a cumplir una semana de desaparecido y el OIJ no nos ayuda”

Dayan Fonseca está muy preocupada porque su papá salió de la casa, la mañana del miércoles 6 de marzo, y desapareció.



Según contó a Teletica.com, Adolfo Camacho Moya tiene 71 años y es taxista. Su carro se dañó y, por eso, tenía que quedarse varios días en el taller; ante tal situación, salió a buscar trabajo y se fue donde colegas para ver quién necesitaba un chofer y así no esperar hasta que le arreglaran el vehículo.

“A mi papá no le gusta estar metido en la casa por gastos y cuentas. Él le dijo a mi mamá, el miércoles por la mañana, que iba salir a buscar algún taxi para trabajar porque el carro estaría muchos días en el taller. Le dijimos que no se fuera, que esperara, pero aun así se fue a San Antonio de Coronado. A eso del mediodía lo llamamos, no contestó y ya va a cumplir casi una semana de que no sabemos dónde está”, dijo Fonseca.