“Mi hijo salió en moto, no dijo para dónde y no sabemos nada de él”

Josué Daniel Mena Campos desapareció el domingo 29 de agosto y, a la fecha, no se sabe nada de él.



Este hombre tiene 40 años y vive con su mamá en Hatillo 8, San José.

“A este momento no sabemos nada de él. No dijo para dónde iba, solo salió en la moto y se fue. Estamos muy preocupados porque ya son muchos días y no lo encontramos”, comentó su madre, Blanca Rosa Campos.

Este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) visitaron la casa del desaparecido para indagar sobre la situación.

Teletica.com conversó con una agente judicial, quien se identificó como Ariana Arias, y ella señaló que, desde el reporte de la desaparición, se le ha venido dando seguimiento al caso. Sin embargo, actualmente nadie sabe sobre su paradero.

Josué Daniel es soltero y trabaja en el área de informática de una empresa. La última vez que lo vieron fue cuando salió en su motocicleta marca Yamaha 125 cc, placa 227287, color azul y porta un maletero color negro.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.