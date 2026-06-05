“Mi hijo no lleva tijeras a clases por miedo a que lo maten”, denuncia madre en Turrialba

Las denuncias de un grupo de madres de familia de la Escuela La Margoth, en Turrialba, encendieron las alarmas tras señalar una serie de presuntas agresiones, amenazas y situaciones de violencia que, aseguran, se han mantenido durante varios años dentro del centro educativo.



Karla Campos, mamá de uno de los estudiantes afectados, conversó con Teletica.com e indicó que decidió hacer pública la situación luego de que su hijo también resultara amenazado por un compañero.

“Ya esto se salió de control. Y por lo que decidí alzar la voz es porque a mi hijo ya le tocó. Porque detrás de mí, como lo dije en un video, hay muchas mamás más con denuncias desde hace un año, con denuncias de hace tres meses y nadie hace nada”, manifestó Campos.

Según Campos, padres de familia han realizado múltiples gestiones ante la dirección de la escuela y diversas instituciones sin obtener soluciones definitivas.

“Se ha ido a infinidades de reuniones con la directora. Se han mandado correos a Contraloría de Derechos Estudiantiles, a Dirección Regional y a Servicios Estudiantiles del MEP. También se ha ido a hablar con la abuela del niño para tratar de calmar las cosas. Y no ha habido respuesta alguna”, afirmó.

La madre aseguró que la situación ha afectado seriamente la salud emocional de su hijo.

“Mi hijo ahorita lo tengo con ansiedad. Hoy no pudo asistir a lecciones por el mismo terror. Ya me hizo comentarios de autoeliminarse. Él llora, pasa reprimido y solo en su cuarto. No quiere hacer actividades.



“Él (alumno involucrado) le roba sus artículos, mete vaporizadores a la escuela, enseña videos pornográficos a sus compañeros y el que no acepte ver es el primero al que le pega”, aseguró Campos.

Asimismo, indicó que hace aproximadamente un mes se reportó una amenaza de tiroteo dentro de la institución. “Hubo hace poco, hace como un mes, una amenaza de tiroteo y fue este alumno que lo hizo”, dijo.



La denunciante agregó que recientemente su hijo, al parecer, fue amenazado con un lápiz dentro del aula.

“A mi hijo lo arrinconó en un rincón del aula con un lápiz y le dijo que lo iba a apuñalear. Después le dice que lo va a matar. Que lo va a matar en los recreos”, comentó Campos.

El pasado 4 de mayo hubo una amenaza de tiroteo en la escuela La Margoth.

Por su parte, Karla Montero, otra madre de familia de la institución, afirmó que la problemática no es reciente. Señaló que los estudiantes viven con temor constante debido a presuntas amenazas y agresiones.

“Mi hijo no puede llevar tijeras porque le da miedo que él actúe, que el niño lo vaya a agredir con eso. Esta última semana, que fue ya la gota que derramó el vaso, fue que le dijo al otro compañero de él, que son los que siempre están juntos, que los iba a matar a los dos”, afirmó Montero.

Además, recordó el episodio relacionado con una supuesta amenaza de tiroteo que provocó preocupación entre las familias.

“Hace como un mes, ellos no fueron 15 días a clases, porque el niño puso un papel en el baño que iba a haber un tiroteo y hasta la policía llegó”, aseguró.

Montero sostuvo que padres de familia han acudido a diversas instancias en busca de apoyo.

“Hemos tenido reuniones con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con las psicólogas, con la de la regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), con Raymundo y todo el mundo. Pero parece que no hacen nada y más bien nos dicen que hay que seguir un proceso”, señaló.

Según la madre, el temor se ha extendido entre la mayoría de estudiantes del grupo. “Son como 30 niños en total los que están en el grupo de sexto grado con este menor que los atemoriza a diario”, manifestó.



Ante una consulta de Teletica.com, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que la Oficina Local de Turrialba mantiene una intervención psicosocial y legal abierta sobre el caso.

“El niño tiene una condición de salud que exige atención médica especializada. Se ha coordinado con MEP, CCSS, Salud y otras instancias. Ayer (jueves) se recibió una solicitud del centro educativo con el fin de tener una reunión interinstitucional y definir nuevas acciones para la atención del niño”, indicó la institución.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) señaló que “la Dirección Regional de Educación de Turrialba conoce el caso y atiende desde hace varios años la situación con un equipo interdisciplinario”.



Tanto el PANI como el MEP indicaron que continúan dando seguimiento al caso mediante las acciones institucionales correspondientes.

