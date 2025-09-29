Mexicano realizaba marcaje de tiburones cuando fue atacado en Isla del Coco

Un biólogo marino de nacionalidad mexicana, de 48 años, resultó herido tras ser atacado por un tiburón mientras realizaba labores de marcaje en la Isla del Coco.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado. Según los reportes oficiales de quienes lo auxiliaron, el animal que lo atacó medía unos cuatro metros, aproximadamente.

"El ataque ocurrió cuando el investigador colocaba dispositivos de control a una de las especies. Durante el procedimiento, el tiburón se volteó y lo mordió en la cabeza, causándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo", dijo Luis Fernández, médico del Cuerpo de Bomberos.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado desde la Isla del Coco hasta San José, un trayecto de aproximadamente 650 kilómetros, para recibir atención médica. El paciente ingresó este lunes al Hospital Clínica Bíblica, en la capital.

"Los paramédicos de Bomberos que lo acompañaron lo trasladaron en una condición estable, con alimentación controlada y manejo del dolor.

"Él recibió medicamento de analgesia para el manejo del dolor, fue atacado por un tiburón de aproximadamente cuatro metros en su cabeza, lo cual le provocó lesiones a nivel de cara izquierda y cuero cabelludo, por lo que la inflamación en este trayecto que hizo desde la Isla del Coco ha sido importante; no obstante, llegó con el manejo adecuado de sus vías periféricas del medicamento que se le aplica”, agregó Fernández.

El biólogo llegó al centro médico aproximadamente 42 horas después del ataque y, en este momento, permanece bajo observación.



Teletica.com intentó conocer un poco más sobre el estado de salud del extranjero, pero la clínica privada manifestó que “no brindará declaraciones de ningún tipo”.