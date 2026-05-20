Mercado negro del licor: contrabando por río Sixaola desafía controles fiscales

Un video difundido recientemente muestra cómo contrabandistas trasladan cargamentos de licor desde Panamá hacia Costa Rica utilizando balsas en el río Sixaola, en la zona del Caribe Sur. Los productos, valorados en aproximadamente ₡2 millones (unos $4.000), son cargados en territorio panameño y posteriormente movilizados hacia Costa Rica, donde esperan vehículos para su distribución.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo per cápita de alcohol en Costa Rica, en población mayor de 15 años, ronda los 4,9 litros por persona. Este nivel de consumo mantiene activo un mercado atractivo para la venta de licor, aunque los altos impuestos que deben pagar los importadores han incentivado la introducción ilegal de productos.

La Cámara de Comercio ha advertido que las cargas tributarias elevadas hacen más atractivo el contrabando, especialmente en zonas fronterizas. En el recorrido realizado por Telenoticias en la frontera, se constató que una botella de whisky escocés que en Costa Rica puede costar hasta ₡30.000, se ofrece en la zona limítrofe a mitad de precio.

El Ministerio de Hacienda fue consultado sobre las acciones que se realizan para combatir este tipo de contrabando, pero indicó que la respuesta se encuentra en trámite.

Este caso refleja la magnitud del comercio ilícito en las fronteras y el impacto que tiene en la economía nacional, donde la diferencia de precios convierte al contrabando en un negocio altamente lucrativo.