Menos incendios, más destrucción: 2025 ya supera área consumida por fuego en todo 2024

En Costa Rica, las emergencias por incendios en estructuras han mostrado un comportamiento particular en este 2025 y, aunque la cantidad de eventos disminuyó en comparación con el año anterior, el área consumida por las llamas ya superó el total registrado en todo el 2024.



De enero a la fecha, el Cuerpo de Bomberos reporta 718 incendios atendidos, cifra que representa 21 casos menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 738.

Sin embargo, la extensión de los daños materiales marca la diferencia porque mientras en el 2024 fueron consumidos 52 mil metros cuadrados durante los doce meses, en lo que va de este 2025 (en solo nueve meses) ya se superan los 55 mil metros cuadrados afectados por el fuego.



Allen Moya, director de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, explicó que la variación se debe a la magnitud de los incidentes atendidos.

“Cuando el Cuerpo de Bomberos atiende un incendio, todo el trabajo que hacemos es para controlarlo de inmediato y para que no se propague y que no siga consumiendo metros cuadrados, para evitar que estos datos sigan incrementándose. Este año ya se superó la cantidad de metros cuadrados consumidos por el fuego en comparación al año anterior”, señaló Moya.

El funcionario precisó que varios de los incendios registrados en el 2025 han sido de gran extensión y por eso han disparado las cifras de área afectada.

“Este año hemos tenido algunos incendios de grandes proporciones que han venido a hacer que ese promedio se incremente. Aunque hay menos incendios, hay mayor cantidad de metros cuadrados, y tenemos incendios donde la cantidad de metros cuadrados ha superado el del año pasado”, comentó Moya.

De acuerdo con Moya, la principal causa de este tipo de emergencias sigue siendo la misma: sistemas y aparatos eléctricos.

“La principal causa de incendios en el país son los sistemas y aparatos eléctricos, pero en lugares donde se realizan procesos industriales hay otro tipo de componentes como maquinarias, equipos y procesos que tienen componentes inflamables y combustibles, y eso hace que, al aumentarse el riesgo, haya que tomar medidas adicionales para evitar incendios”, agregó.

Este tipo de factores hace que los incendios industriales, además de más complejos, puedan tener una afectación mucho mayor que los residenciales, lo cual se refleja en las estadísticas de este año.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Entre los incendios de mayor impacto atendidos este año destacan emergencias en bodegas, industrias, asentamientos de viviendas y comercios que dejaron miles de metros cuadrados destruidos.

Los incendios más grandes de este 2025



20 de enero, Montes de Oca, San José: incendio en bodega que consumió 5.959 metros cuadrados.



12 de marzo, Cinco Esquinas, Tibás: incendio en bodega con 2.045 metros cuadrados afectados.



21 de julio, Guararí, San Francisco de Heredia: incendio en viviendas tipo asentamiento que consumió 1.553 metros cuadrados.



17 de marzo, Aurora, Ulloa de Heredia: incendio en bodega que dejó 1.500 metros cuadrados afectados.



6 de febrero, Guadalupe, Goicoechea: incendio en industria que consumió 1.500 metros cuadrados.



16 de setiembre, Guápiles, Pococí: incendio en industria (Demasa) con 1.380 metros cuadrados afectados.



9 de agosto, Sabalito, Coto Brus: incendio en comercio que dejó 1.350 metros cuadrados consumidos.



30 de agosto, Paseo Colón, San José: incendio en estructura mercantil que consumió 1.050 metros cuadrados.



Según reportes oficiales, en estos ocho casos de gran magnitud se lograron salvar más de 50 mil metros cuadrados de área que estuvieron en riesgo de ser alcanzados por las llamas.



A pesar de la reducción en el número de incidentes, las cifras revelan un 2025 más destructivo en términos de metros cuadrados consumidos.



Las autoridades insisten en la importancia de la prevención, sobre todo en espacios industriales y comerciales donde los riesgos son mayores.

El llamado del Cuerpo de Bomberos apunta a la revisión constante de sistemas eléctricos, la implementación de protocolos de seguridad y la capacitación en el uso de equipos contra incendios para evitar que las cifras continúen en aumento.

