Menores investigados por aparente tentativa de homicidio tras riña dentro de mall

Dos menores de edad, involucrados en una riña dentro de un centro comercial en Desamparados, San José, permanecen detenidos por el aparente delito de tentativa de homicidio.



Así lo confirmó la Fiscalía Penal Juvenil tras una consulta de Teletica.com.

Los hechos que se investigan ocurrieron durante la tarde de este lunes en Multicentro.

“La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil confirmó que los hechos que usted refiere se encuentran en investigación, por el presunto delito de tentativa de homicidio. Actualmente, dos personas menores de edad permanecen detenidas.

“Debido a que el despacho se encuentra atendiendo el caso, esta es toda la información que se puede brindar de momento”, indicó el Ministerio Público.

Durante el enfrentamiento, una madre y su hijo resultaron heridos con arma blanca. Y tras la intervención de oficiales de la Fuerza Pública, se detuvo a los presuntos agresores, de 15 y 16 años.



En los videos que circulan en redes sociales sobre los hechos, se observa que las personas involucradas son estudiantes de un colegio que está al frente del centro comercial, por lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pidió a los afectados interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.

“La Dirección Regional de Educación de Desamparados fue informada sobre hechos ocurridos anoche en unas instalaciones privadas de la zona. Los disturbios ocurren fuera del horario lectivo y de algún centro educativo.