Menor viajaba en bus con más de ¢2 millones y 10 fusiles de guerra

Un menor de edad fue detenido cuando viajaba en un autobús rumbo a Limón con dinero en efectivo y armamento de guerra.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que la Fuerza Pública recibió, la tarde de este jueves, una alerta sobre el posible traslado de armas largas en una unidad de transporte público que se dirigía hacia la provincia caribeña. Ante el aviso, los oficiales implementaron controles en carretera e interceptaron el autobús antes de su ingreso a Limón.

Con apoyo de la Unidad Canina, se realizó una inspección dentro del bus, donde se ubicó al menor con ¢2,5 millones en efectivo en su poder, además de una pistola y tres cargadores.

"Durante la revisión, el can especialista marcó positivo en el compartimento de equipaje, señalando dos cajas plásticas. Tras la coordinación con la Fiscalía de Limón y siguiendo las instrucciones funcionales, las autoridades abrieron los contenedores y hallaron cinco armas largas tipo AR-15 en cada caja, cada una acompañada de su cargador", indicó la cartera en un comunicado.

En total, la Fuerza Pública decomisó 10 fusiles de guerra.

El menor fue puesto a la orden de la Fiscalía Adjunta de Limón, que deberá definir su situación jurídica.

