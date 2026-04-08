Menor sospechoso de amenaza de tiroteo en liceo de Pérez Zeledón fue entregado al PANI

La Fiscalía Penal Juvenil de Pérez Zeledón confirmó a Teletica.com que el menor de 13 años investigado por presuntas amenazas de tiroteo en el Liceo Sinaí, fue entregado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



El pasado 26 de marzo, cuando se dio a conocer la información, y tras una denuncia presentada por un profesor a quien, al parecer, el adolescente también habría amenazado, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda del estudiante, donde fue capturado.

Según las autoridades, el menor también es sospechoso de emitir amenazas contra otros estudiantes y docentes.

“La Fiscalía Penal Juvenil, sede Pérez Zeledón, informó que contra la persona menor de edad se ordenó las medidas cautelares de: se establece domicilio en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y se realiza la entrega formal de la persona menor de edad imputada a esa institución, mantener el domicilio actualizado en el PANI, no perturbar a los testigos de la causa y no ingresar al centro educativo Sinaí ni acercarse a una distancia menor a 500 metros”, indicó el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, estas medidas rigen por un periodo de al menos seis semanas.



Ante una consulta de este medio, el PANI confirmó que el menor ya se encuentra bajo su protección.



El fiscal de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez, explicó que al menor se le investiga por el presunto delito de amenaza a funcionario público. Además, agregó que “se están investigando otros delitos como portación de arma prohibida”.



El caso se tramita bajo el expediente 26-000047-1124-PJ por el presunto delito de intimidación pública; no obstante, la calificación legal podría modificarse o ampliarse conforme avance la investigación.





