Menor que resultó herido en balacera en Cartago es intervenido por segunda vez
El pequeño continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Este martes, el Hospital Nacional de Niños confirmó que debió intervenir por segunda vez a un menor de 10 años que ingresó con una herida de bala en el pecho. El niño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo vigilancia médica.
El menor resultó herido cuando sicarios asesinaron a un hombre de 31 años frente a su casa en Santiago de Paraíso, Cartago. El ataque ocurrió el pasado domingo, y el niño fue trasladado desde el Hospital Max Peralta al centro médico josefino, donde recibió una primera cirugía para estabilizarlo.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que va del 2025, 41 menores han sido asesinados en Costa Rica. Además, el Hospital Nacional de Niños reporta que cinco menores han ingresado este año con heridas provocadas por armas de fuego, en su mayoría vinculadas a ajustes de cuentas que terminan afectando a víctimas inocentes.
Las autoridades continúan la búsqueda de los sospechosos de este crimen.