Menor herido en Pavas continúa en UCI en estado muy delicado, confirma Hospital de Niños

El director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, confirmó a Telenoticias que el menor baleado en Pavas permanece en condición muy delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, una fuente interna del centro médico indicó que su estado es reservado, por lo que se mantiene la observación constante a la espera de su evolución en las próximas horas para tomar decisiones médicas.

“Se encuentra en cuidados intensivos, su condición es muy delicada”, indicó el director del hospital, Dr. Jiménez.

Se trata de un niño que resultó herido por arma de fuego en el sector de Lomas de Pavas.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el menor se encontraba en vía pública junto a su madre cuando, al parecer, dos sujetos que se desplazaban en una bicimoto pasaron por el lugar y dispararon en múltiples ocasiones.

Uno de los impactos alcanzó al menor, quien fue trasladado de inmediato en un vehículo particular al Hospital de Niños.

Al ingreso, el niño se encontraba inconsciente y fue atendido de emergencia, incluyendo maniobras de reanimación, según reportes médicos.

Durante la atención del caso se desplegó un amplio operativo policial en la zona, mientras avanzan las investigaciones para determinar el móvil del ataque

El caso se mantiene en investigación.