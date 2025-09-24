Menor es asesinado de varios disparos en la espalda en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el asesinato de un joven de 17 años la noche de este lunes en Carrandí de Limón, zona ubicada en el cantón de Matina.

Según el reporte preliminar, el menor —vecino de Limón centro— llegó por razones aún desconocidas hasta esa comunidad, donde fue atacado a balazos. Algunos vecinos escucharon varias detonaciones y alertaron al sistema de emergencias, pero al llegar los cuerpos de socorro, el joven ya no presentaba signos vitales.

La Policía Judicial detalló que el menor presentaba múltiples impactos de bala en la espalda, cabeza y extremidades.

Con este caso, Costa Rica registra 36 menores de edad asesinados en lo que va del 2025, superando por uno la cifra total del año anterior.

En lo que va del año, el país contabiliza 634 homicidios, distribuidos de la siguiente manera:

San José: 213 asesinatos

Limón: 129

Puntarenas: 92

Alajuela: 73

Guanacaste: 61

Cartago: 41

Heredia: 25

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables.