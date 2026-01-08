Menor entregada por su madre a prestamista fue violada y torturada con electricidad

Una menor de 15 años fue entregada por su madre a una prestamista y se convirtió en víctima de violaciones, agresiones con cables eléctricos y múltiples formas de tortura durante cuatro años.

Las agresiones incluyeron golpes, privación de libertad, jornadas extensas de trabajo sin pago y sin alimentación. Todo esto como parte de un esquema de explotación ligado a una banda de prestamistas “gota a gota”, a quienes la madre entregó a su hija para cancelar una deuda de ¢6 millones.

Por este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago allanó cinco viviendas en Goicoechea y Tibás, San José, donde capturó a dos mujeres y dos hombres como sospechosos.

Según el expediente, el secuestro extorsivo se extendió entre septiembre de 2021 y diciembre de 2025. La madre de la víctima, de apellidos Ruiz Berrocal, solicitó inicialmente un préstamo informal de ¢100 mil, pero al retrasarse en los pagos la deuda se incrementó hasta ¢6 millones. La prestamista, identificada como Hernández Chaves, exigió que la hija fuera entregada como forma de pago.

El documento judicial revela que la madre obligó a la menor a trabajar para la prestamista bajo amenaza de perder la casa. Ante la negativa de la joven, la progenitora la coaccionó asegurando que, si no aceptaba, la denunciaría falsamente por vínculos con narcotráfico.

A partir de ese momento iniciaron las torturas. En septiembre de 2021, la víctima fue llevada a Purral, donde Hernández Chaves la retuvo y ordenó a cinco sujetos agredirla. La despojaron de su ropa y la sometieron a descargas eléctricas durante toda una noche.

Además, la menor fue víctima de agresiones sexuales. Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022, dos hombres la atacaron en una pulpería de Purral: uno la accedió carnalmente en contra de su voluntad, mientras el otro la mantenía inmovilizada.

La víctima permaneció privada de libertad hasta diciembre de 2025, cuando logró escapar con ayuda de una vecina. Tras su denuncia, la Policía Judicial inició la investigación que derivó en las capturas recientes.