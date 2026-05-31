Menor de edad muere tras recibir disparo en Chomes de Puntarenas

Un menor de 17 años murió la madrugada de este domingo tras recibir un disparo en el tórax en el sector de Chomes, Puntarenas.



Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos habrían ocurrido durante una aparente riña en un bar de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente estaba involucrado en el altercado cuando, en determinado momento, recibió un impacto de bala.



Tras resultar herido, el joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. Sin embargo, al ingresar al centro médico a las 12:17 a. m., fue reportado como fallecido.



Agentes judiciales se desplazaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, los restos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



El OIJ mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del hecho, identificar al responsable y esclarecer el móvil del ataque.

