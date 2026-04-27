Menor de edad herido en tiroteo en Guanacaste permanece crítico en Hospital de Niños

Un niño de tres años permanece en condición crítica en el Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, luego de resultar herido por arma de fuego durante una balacera ocurrida la tarde del domingo en Liberia, Guanacaste.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 p. m. En el mismo incidente, el padre del menor perdió la vida en el sitio. Equipos de emergencia trasladaron inicialmente al niño al H﻿ospital Enrique Baltodano, en Liberia, donde fue estabilizado por personal médico (ver video adjunto en la portada).

Debido a la gravedad de las heridas, se coordinó un traslado aeromédico hasta San José con apoyo de especialistas. El menor fue llevado desde Liberia hasta la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo atención especializada.

Según confirmó el médico Jesús Moya, quien participó en la operación, el paciente fue movilizado con soporte médico avanzado debido a su estado crítico.

El traslado requirió la coordinación de múltiples instituciones, incluyendo personal médico especializado que viajó hasta Guanacaste para estabilizar al niño antes de su movilización aérea.

Menor se mantiene estable dentro de su condición delicada, según director del HNN

El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, confirmó a Telenoticias que el menor permanece en la unidad de cuidados intensivos, donde es atendido bajo estricta vigilancia médica.

“Este niño está en unidad de cuidados intensivos; si está ahí es porque es un niño que está delicado, pero dentro de este estado se ha mantenido estable. La intervención quirúrgica que se hizo en el hospital de Liberia le salva la vida y lo mantiene estable a este momento”, indicó.

El especialista explicó que, aunque la evolución es favorable dentro de la gravedad, aún no es posible determinar el impacto total de las lesiones.

“Todavía no podemos cantar victoria. Hay que dar un periodo de por lo menos una semana para poder ver algún tipo de secuelas que un proyectil de estas características puede provocar en el abdomen, más tratándose de un menor de tan solo tres años”, agregó.









Jiménez también destacó la respuesta coordinada entre centros médicos y el trabajo del personal de salud tanto en Liberia como en San José.