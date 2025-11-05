Menor de edad fue asesinado tras balacera en Pavas

Un menor de 17 fue asesinado producto de una balacera que se presentó en Pavas, San José.

El ataque ocurrió la noche de este martes, cerca del salón comunal de Bribri, en Lomas del Río.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, al llegar al lugar los familiares ya tenían alzado al joven, el cual fue ingresado en la ambulancia y trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente murió minutos después de su ingreso.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo policial en la zona, mientras que el OIJ se hizo presente al centro médico para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Pavas ha sido azotada en los últimos días por asesinatos violentos, principalmente relacionado con un tema de disputa por territorios de bandas narco y por un tema de taxistas informales.