Menor de edad es una de las víctimas de matanza en La Unión

Un menor de 17 años es parte de las víctimas mortales del triple homicidio que sacudió a la comunidad Linda de Vista de La Unión la noche de este jueves.

Así lo reveló el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz.

Además del joven, fueron asesinados a balazos otros dos hombres de 20 y 22 años.

Según el OIJ, los tres se encontraban dentro de un búnker cuando al varios sujetos llegaron armados y abrieron fuego.

Los dos adultos murieron en el sitio, mientras que el menor de edad logró salir, pero falleció en las afueras.

“Tenemos este grupo que está vinculado con el sospechoso conocido como ‘Turco’, a quien se le hizo un operativo a finales del 2025 y se encuentra en fuga y sigue siendo un objetivo a localizar y detener por parte de la policía judicial”, precisó Muñoz.

Las autoridades encontraron en el sitio 23 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud del ataque.

