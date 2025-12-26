Menor de edad aparece muerto con balazo en la cabeza en Navidad

Un menor de edad apareció sin vida la mañana del jueves, en el inicio de la Navidad.

El hallazgo se llevó a cabo en vía pública en Río Blanco de Limón.

La víctima presentaba una herida de bala en la cabeza, según se desprende del informe preliminar divulgado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un día después.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en el hecho.

La Policía Judicial revisó la escena y recuperó una serie de indicios balísticos que serán revisados en sus laboratorios.

Entretanto, el cuerpo del ofendido fue trasladado a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le realizará la respectiva autopsia.