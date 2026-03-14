Menor de 4 años muere tras choque en San Ramón

Una niña de 4 años, según el equipo paramédico que atendió la escena al llegar, perdió la vida la mañana de este sábado producto de un choque entre dos camiones que posteriomente derivó en un atropello.

Los hechos ocurrieron en San Ramón de Alajuela, específicamente frente al cementerio de la localidad.

Según el reporte inicial de la Benemérita, al llegar a la escena ubican dos camiones involucrados en el accidente. En el lugar encontraron a un hombre adulto, cuya edad no ha trascendido por ahora, prensado bajo uno de los vehículos.

La menor fue declarada sin vida por los cruzrojistas al llegar las primeras unidades. El adulto fue llevado en condición crítica al hospital de San Ramón.

Bomberos informó que una unidad de la zona pasaba por el lugar cuando se percataron del incidente, por lo que de inmediato prestaron auxilio y solicitaron el apoyo de Cruz Roja.

A la escena se desplazaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos y tres de Cruz Roja para dar soporte a los involucrados en el accidente. De momento se desconocen las causas que mediaron en el incidente vehicular.

La escena pasará a manos del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo de la menor de edad, que deberá ser llevada a la Morgue Judicial para la autopsia.