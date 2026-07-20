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Sucesos

Menor de 16 años y un hombre de 21 años fueron detenidos como sospechosos de homicidio

Los agentes del OIJ también decomisaron droga, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera.

Por Yahaira Piña 19 de julio de 2026, 18:19 PM

Un menor de 16 años y un hombre de 21 fueron detenidos como sospechosos de participar en un homicidio ocurrido el pasado 6 de julio.

La detención se da tras un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en barrio Las Cañas, en Cañas, Guanacaste.

Los agentes también decomisaron droga, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera.

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