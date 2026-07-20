Sucesos
Menor de 16 años y un hombre de 21 años fueron detenidos como sospechosos de homicidio
Los agentes del OIJ también decomisaron droga, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera.
Un menor de 16 años y un hombre de 21 fueron detenidos como sospechosos de participar en un homicidio ocurrido el pasado 6 de julio.
La detención se da tras un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en barrio Las Cañas, en Cañas, Guanacaste.
Los agentes también decomisaron droga, dinero en efectivo y un arma de fabricación casera.