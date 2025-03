Menor de 16 años desaparecida en Santa Ana fue contactada por un adulto en redes sociales

A través de redes sociales como Facebook e Instagram, un hombre de 26 años habría contactado a una menor que desapareció desde el 11 de marzo.

Se trata de Reina Yurelia Zúñiga Salazar, de 16 años, es una colegiala vecina de Santa Ana, San José.

Días antes, la familia detectó que Reina mantenía contacto con el sujeto.

“La contactaba por Facebook e Instagram, cuando yo me di cuenta acudí al OIJ, al a Fiscalía, no me quisieron agarrar el teléfono que yo tenía de prueba de este individuo, él se las ingenió para darle un teléfono a escondidas”, contó la madre.

Los especialistas explican, que este tipo de comunicaciones suelen ser frecuentes y se les conoce como child grooming.

“Es muy importante que los padres tomen en cuenta que cuando sus hijos están en redes sociales, plataformas de mensajería y videojuegos, van a haber delincuentes que utilizan la suplantación de identidad para entablar amistad o seducir a sus hijos”, explicó Adalid Medrano, especialista en derecho informático.

La familia incluso teme que por medio de la intimidación este sujeto obligara a la joven a ir con él, pues la amenazó con matar a su madre.

En las conversaciones también encontró que le prometía a su hija que iban a trabajar, pese a que ella aún está en el colegio.

Reina desapareció el 11 de marzo en la madrugada cuando, al parecer, le enviaron un servicio de transporte privado.

“El OIJ se basó que lo de mi hija es una fuga porque simplemente ella dejó una carta diciendo que iba a regresar, es más importante su vida, yo sé que lo hace para protegernos porque este sujeto dice que cuando ella regrese con 18 años ya no puedo hacer nada, que me iba a meter dos balazos a mí porque es lo que yo provoco”, agregó la madre.

La madre de Reina acudió a las autoridades judiciales desde que detectó el contacto de su hija con el sujeto. Y ya interpuso la denuncia por su desaparición.

“Es una pesadilla muy cruel, no se lo deseo a nadie, es como se le vaya la vida a uno, no sé cómo estará, si estará comiendo, que me la vayan a drogar o algo”, finalizó la mujer.

La familia ahora pide ayuda para ubicar a la joven, si usted la ha visto o tiene información puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645 o escribir al WhatsApp 8800-0645.