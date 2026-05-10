Menor de 14 años murió en accidente de tránsito en Pérez Zeledón

Una menor de 14 años murió la madrugada de este domingo en el hospital de Pérez Zeledón luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el sector de la Costanera Sur (ruta 34).



Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, la víctima viajaba junto a un hombre y otras dos mujeres en un vehículo al momento del hecho.



Los cuatro fueron trasladados de emergencia al centro médico, donde finalmente murió la joven. Las otras tres personas permanecen internadas.



Las autoridades judiciales investigan el caso.

