Menor de 14 años herida tras balacera en Alajuelita

Una adolescente de 14 años fue herida de bala, la tarde de este jueves, en barrio El Ocho, Alajuelita, en San José.

El incidente se reportó a las 3:46 p. m., cuando vecinos alertaron al 9-1-1 sobre una menor que recibió un disparo en plena vía pública.

De inmediato, unidades de la Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio. Una ambulancia trasladó a la joven hasta el Hospital San Juan de Dios en condición delicada.

“En este momento, trasladamos desde Alajuelita a una menor de 14 años, víctima de una herida por arma de fuego. Nuestro personal la moviliza en condición delicada hacia el Hospital San Juan de Dios”, indicó la Cruz Roja.

La investigación del ataque quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial. De momento, no se ha detenido a ninguna persona.