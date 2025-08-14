Menor de 14 años es asesinado a balazos frente a escuela

La tarde de este jueves, un menor de 14 años fue asesinado a balazos cerca de centro educativo en Alajuelita, San José.

El incidente se registró a las 2:30 p.m., a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, en la escena se encontró el cuerpo del menor con múltiples impactos de bala.



En coordinación con el personal escolar, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente. Todos los estudiantes permanecieron dentro de las instalaciones mientras se verificaba que no hubiese heridos ni se requirieran valoraciones médicas.

"Personal nuestro, realiza junto con personal de Ministerio de Seguirdad Pública, una visita a la escuela, donde corroboran que se activó el protocolo, aún se mantienen todos los niños dentro de la escuela, sin heridos, ni valoraciones", indicó Cruz Roja.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.



Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y pesquisas correspondientes.

