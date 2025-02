Menor de 13 años salió al colegio y nunca llegó; ahora cumple una semana desaparecida

Reina Elizabeth Martínez Ruiz, una estudiante de 13 años del Colegio Técnico Profesional de Tirrases, está desaparecida desde el pasado lunes 17 de febrero.

Según informó su padre, Jorge Martínez, Elizabeth salió de su casa en la mañana, alrededor de las 6:40 a.m., con destino al colegio, como lo hacía habitualmente. Sin embargo, nunca llegó a clases y, hasta el momento, su paradero sigue siendo un misterio.

El personal docente y administrativo del colegio confirmó que la joven no se presentó ese día, y, ante la preocupación, se interpuso una denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso se encuentra actualmente bajo investigación en la sección de delitos varios.

En una entrevista con Jorge Martínez, el padre de Elizabeth, relató la angustia que han vivido estos días, al no saber nada sobre el paradero de su hija e hizo un llamado a la comunidad para que, si alguien tiene información, no dude en comunicarla de manera confidencial al OIJ. (Ver nota adjunta Telenoticias)

"Es muy duro estar pasando por esto, nunca pensé que viviría algo así. Yo siento que he educado bien a mi hija, siempre le he dado buen ejemplo. Ahora, solo pido que, si alguien la ve o sabe algo, por favor me avise", expresó con voz quebrada.