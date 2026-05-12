Menor de 13 años muere atropellado por buseta en Liberia

Un menor de 13 años murió este lunes tras ser atropellado por una buseta en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste, según confirmó la Cruz Roja.

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron a la víctima, quien fue declarada sin signos vitales en la escena.

Además, los paramédicos brindaron atención a dos personas más por crisis de ansiedad, aunque no requirieron traslado a un centro médico.

Para esta emergencia, la Benemérita dispuso de dos ambulancias.