Menor de 12 años murió ahogada en San Mateo de Alajuela

Una menor de 12 años murió ahogada este jueves 1.° de diciembre en una poza de San Mateo de Alajuela.



La Cruz Roja informó que, pese a que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de 25 minutos, la paciente no respondió y fue declarada fallecida en el lugar.



Al mismo tiempo, las autoridades de rescate también buscan a tres personas que fueron arrastradas por la corriente de un río en Venecia de San Carlos.



Al parecer, otras dos lograron salir por sus propios medios, pero las restantes permanecen desaparecidas.



También se rescató a una mujer que cayó a una poza en la catarata El Encanto, en Esparza de Puntarenas, la cual fue traslada en condición urgente a la clínica local tras ser estabilizada en el sitio.



Finalmente, se atiende otro accidente en Playa Blanca, en Punta Leona de Garabito, donde la corriente arrastró a al menos dos personas.



La Cruz Roja informó que los cuatro incidentes se reportaron en un periodo de 30 minutos esta tarde.

