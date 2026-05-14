Menor de 12 años muere en incendio de casa en Los Chiles

Una menor de 12 años murió la madrugada de este jueves tras un incendio en una casa ubicada en Los Chiles de Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 12:41 a.m. en el sector de Bello Horizonte, del tanque de agua 100 metros al oeste, según información preliminar de los cuerpos de emergencia.

Además, cuatro personas fueron trasladadas en condición urgente al Hospital de Los Chiles. Los pacientes presentaban quemaduras superficiales e intermedias.

El Cuerpo de Bomberos atendió el incendio en la estructura de aproximadamente 70 metros cuadrados. Al llegar al sitio, las unidades reportaron que la vivienda tenía un 80% afectado por las llamas.

Dentro de la casa, los rescatistas ubicaron el cuerpo de la menor sin signos vitales. La víctima presentaba múltiples quemaduras en el cuerpo.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el incendio.