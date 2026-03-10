Megaoperativo: 20 allanamientos para desarticular red narco que acumuló ₡4 mil millones

La madrugada de este martes, agentes judiciales de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía, realizaron un amplio operativo con 20 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país.

Las acciones se desarrollan en comunidades de San José (Curridabat, Desamparados y Santa Ana), Alajuela (La Guácima y San Rafael), Cartago (La Unión), Heredia (San Pablo), Guanacaste (Liberia y Santa Cruz) y Puntarenas (Osa, Barranca, El Roble y Golfito).

El objetivo es detener a al menos 15 personas sospechosas de los delitos de legitimación de capitales y tráfico internacional de drogas.

"Son dos casos importantes, ya tenemos 13 detenidos, uno era la operación Venus 2.0, porque el año pasado hicimos la uno, a raíz de ese caso estamos haciendo varios allanamientos con legitimación de capitales por 3.5 millones de colones, ahí estamos deteniendo a una femenina hija de un sujeto privado de libertad que se pretendía extraditar", explicó Michael Soto, director interino del OIJ.



Según información preliminar de las autoridades, las investigaciones iniciaron en agosto de 2023, tras reportes recibidos mediante la línea confidencial del OIJ, que señalaban a los sospechosos de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Durante la investigación, los agentes detectaron un crecimiento significativo en los bienes de los investigados, lo que motivó la operación de esta mañana. Además de las detenciones, se busca el decomiso de evidencia clave para fortalecer el caso judicial.

"Tenemos decomiso de droga por importación de cocaína introducida dentro de madera, un caso que se dio en coordinación con la policía de Alemania. Y una legitimación de 4.5 millones de colones, un sujeto que tiene un hotel en Golfito, una empresa de turismo internacional y una empresa de maquinaria internacional, estamos deteniendo al sujeto, a su madre, a sus dos hermanos, a su hijo y dos personas vinculadas al grupo", agregó Soto.



Se decomisaron 20 vehículos de alta gama y anotar cerca de 32 propiedades de alto perfil en viviendas, sobre todo en condominios de lujo.

