Medios internacionales hacen eco del asesinato de joven chileno en Zona Sur

Medios internacionales reportaron el asesinato de un joven chileno en la Zona Sur de Costa Rica, hecho que ha generado gran atención en su país de origen.

La víctima fue identificada como Francisco Ojeda Garcés, sobrino de un reconocido alcalde chileno. El político conversó con Telenoticias y pidió justicia por el caso de su sobrino (ver video adjunto).

Ojeda fue asesinado en Bahía Ballena de Osa la madrugada del 26 de diciembre. Su cuerpo apareció horas después a la orilla del mar en la playa Dominicalito.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría sido atacado tras participar en una celebración navideña con amigos cerca de su vivienda.

Francisco, ambientalista de profesión, residía en Costa Rica desde hacía tres años, país que amaba por su tradición de protección al ambiente.

El caso se mantiene bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la familia continúa con los trámites para repatriar sus restos.