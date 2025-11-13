Médicos esperan exámenes bacterianos realizados a recién nacido hallado en basurero

El director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, informó este jueves que el recién nacido abandonado en un basurero clandestino se encuentra en condición estable.

Según detalló, el menor está tolerando adecuadamente la alimentación y permanece bajo observación médica.

"Actualmente, el hospital espera los resultados de los cultivos bacterianos, debido a que el bebé fue hallado en un ambiente altamente insalubre, cerca de una alcantarilla, lo que podría haberle generado algún proceso infeccioso", comentó Jiménez.

Además, el centro médico está completando la investigación social correspondiente y la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para definir el sitio de egreso más apropiado para el menor, una vez que reciba el alta médica.



El director aclaró que es falso que el bebé ya tenga un nombre asignado y desmintió versiones que sugieren que en el Hospital Nacional de Niños se estén realizando trámites de adopción relacionados con este caso.



El recién nacido fue encontrado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José, a las 10:05 a. m. de este miércoles, en un lote baldío ubicado cerca del antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río.



Al momento del rescate, aún conservaba el cordón umbilical y se cree que, en ese momento, tenía entre cuatro y cinco días de nacido.



Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue abandonado.

